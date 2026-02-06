Мосгорсуд признал экстремистской книгу Ходорковского* «Как убить дракона?»

сегодня в 15:31

Судебный иск о признании книги экстремистской подал заместитель прокурора Москвы. Согласно экспертизе, книга вызывает у читателей критическое отношение к российской власти, побуждая к ее насильственной смене.

«Решение подлежит немедленному исполнению», — сказал судья.

В ноябре прошлого года экс-руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов.

*Внесен в реестр иностранных агентов Минюста и перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.