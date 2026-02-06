Мосгорсуд признал экстремистской книгу Ходорковского* «Как убить дракона?»
Московский городской суд признал экстремистским материалом книгу оппозиционного политика Михаила Ходорковского* «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров», сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Судебный иск о признании книги экстремистской подал заместитель прокурора Москвы. Согласно экспертизе, книга вызывает у читателей критическое отношение к российской власти, побуждая к ее насильственной смене.
«Решение подлежит немедленному исполнению», — сказал судья.
В ноябре прошлого года экс-руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов.
*Внесен в реестр иностранных агентов Минюста и перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ.
