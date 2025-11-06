Мосгорсуд дал 17 лет колонии мигранту за убийство байкера из-за замечания

17 апреля прошлого года Шахин и Шохрат Аббасовы убили байкера Кирилла Ковалева который сделал им замечание за неправильную парковку у подъезда многоэтажки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Шахин Аббасов ударил ножом Ковалева. Пострадавший скончался в больнице.

После трагедии Аббасов сбежал с места преступления и пытался скрываться от силовиков с помощью родственников. Позже Шахина и его братьев Ису и Шохрата задержали в Запорожской области, после чего доставили в Москву для проведения следственных действий.

Кроме того, следователи задержали отца и дядю и друга Шахина Аббасова. По версии следствия, все они помогали Шахину скрыться от правосудия.

