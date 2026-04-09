Мощный апрельский снегопад обрушился на Тверь
Метель и снегопад накрыли Тверь 9 апреля. Об этом сообщает «Осторожно, Тверь».
На опубликованной записи видно, как толстый слой снега накрыл дачный участок.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что в течение суток снежные заряды дойдут до всех регионов Центральной России.
8 апреля на Республику Дагестан опять обрушилась стихия. Мощный ветер начал скидывать деревья. Снегопад прошел в Агульском районе.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.