Морга нет: завернутые в полиэтилен трупы лежат в коридоре курской больницы

Хинштейн поручил разобраться в ситуации с трупами в коридоре курской больницы

Губернатор Курской области Александр Хинштейн дал поручение разобраться в ситуации с трупами, лежащими в коридоре Курской городской больницы № 6.

«Увидел в соцсетях шокирующие фото — трупы, лежащие прямо в коридоре Курской горбольницы № 6. <…> Поручил детально разобраться в ситуации», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что фото опубликовала в Сети сотрудница медучреждения. Она утверждает, что из-за отсутствия морга завернутых в полиэтилен умерших нередко оставляют в коридорах больницы. При этом рядом находятся пациенты, а медперсонал разносит еду.

По словам главы региона, ему доложили, что в больнице действительно нет помещения для хранения тел до их передачи в патологоанатомическое бюро. Губернатор поручил до вечера среды предоставить больнице такое помещение.

Кроме того, глава регионального Минздрава Светлана Ермолова отработает все вопросы по итогам встречи с персоналом больницы № 6, заключил Хинштейн.

Ранее стало известно, что холодильники для хранения тел вышли из строя в моргах ХМАО. Судмедэксперты вынуждены договариваться о временном хранении тел с патологоанатомическими отделениями больниц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.