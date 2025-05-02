Монумент экипажу подлодки «Щ-211» в районе Варны подвергся акту вандализма

Неизвестные вандалы серьезно повредили мемориальный комплекс, посвященный подвигу советских моряков-подводников экипажа подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота и болгарских подпольщиков в районе курортного поселка Камчия под Варной, сообщает ТАСС .

По предварительным данным, злоумышленники нанесли памятнику существенные повреждения, включая сколы и граффити.

«К сожалению, подобная атака на антифашистский памятник совершается далеко не впервые, полагаю, что подобные нападения осуществляют одни и те же граждане», — заявил представитель болгарской партии «Возрождение» Костадинов.

Мемориал, установленный в 1975 году, увековечивает память 42 советских моряков-подводников, погибших в феврале 1942 года при выполнении боевого задания в Чёрном море. В декабре 1941 года экипаж «Щ-211» под командованием капитан-лейтенанта А. Д. Девятко успешно потопил два вражеских транспорта у болгарского побережья.