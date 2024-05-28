Молодые парламентарии Серпухова встретились с депутатом Мособлдумы

В молодежном центре «Патриот» Городского округа Серпухов прошло мероприятие, направленное на обучение и вдохновение молодежи. Депутат Московской областной Думы Роман Горбунов поделился своим опытом и знаниями о лидерстве, замотивировав юных парламентариев на активное участие в общественной жизни, передает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе встречи Роман Владимирович провел мастер-класс, где делился советами по достижению успеха в политике и общественной деятельности. Он также акцентировал внимание на важности активной позиции молодежи в формировании политической среды.

Юноши и девушки получили возможность задать депутату вопросы и выразить свои взгляды на политическую активность. Это стало отличной практикой для участников, позволяющей им лучше понять и осознать свои цели и мотивацию.

В конце августа начнется реализация нового обучающего проекта, который стал результатом проведенного мастер-класса. Он призван улучшить компетенции его членов и обеспечить им необходимые знания и навыки для успешной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.