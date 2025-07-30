Молодежь Солнечногорска передала приюту бездомных животных 40 кг корма

В рамках региональной акции «Дай лапу» представители местных отделений «Волонтеров Подмосковья», «Движения Первых» и «Молодой Гвардии Единой России» посетили приют фонда «Дарящие надежду». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Молодые активисты привезли для подопечных приюта около 40 кг корма. Помимо передачи помощи, участники акции пообщались с животными, познакомились с их историями, а также с удовольствием выгуляли собак — Банта, Гному, Рикки и Гектора, уделив внимание каждому питомцу.

«Такие добрые дела — настоящий пример заботы, участия и человечности. Спасибо каждому, кто принимает участие в помощи животным — округ гордится вами!» — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Акция по сбору помощи для бездомных животных продолжается. Принести сухие и влажные корма для кошек и собак, а также консервы, крупы, пеленки и средства от клещей можно по адресу: г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, 13.

График приема: в будни — с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00), в пятницу — до 16:45.

Следующий визит волонтеров в приют запланирован на август этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.