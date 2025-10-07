Молодежь Подмосковья приняла участие в фестивале «Город мастеров»

7 октября в международном детском центре «Артек» состоялось открытие фестиваля «Город мастеров», который объединил детей из Подмосковья и артековцев со всей страны. Это мероприятие стало значимым культурным событием, способствующим обмену опытом и идеями между участниками, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области,

В рамках фестиваля прошли различные мастер-классы и творческие занятия. Образцовый хореографический коллектив «Росинка» из городского округа Луховицы провел танцевальный мастер-класс, на котором участники ознакомились с народными и современными танцами. Юные представители Подмосковья Вадим Валежев и Дарина Лизунова организовали мастер-класс по настольной игре «Мое Подмосковье». В игровой форме артековцы узнали об истории, культуре и достопримечательностях Московской области.

В ведомстве отметили, что в качестве подарка все девять лагерей «Артека» получат настольную игру «Мое Подмосковье». Она позволит участникам проводить время с пользой и интересом, знакомясь с культурным наследием региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.