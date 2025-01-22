Молодая жена Петросяна уехала на Мальдивы после неприятного скандала

В Сети раскритиковали жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову за то, что та нелестно высказалась о женщинах, покупающих поддельные сумки люксовых брендов. После скандала женщина уехала на Мальдивы, сообщает kp.ru .

35-летняя Брухунова вышла на связь с подписчиками. Она сообщила, что решила отдохнуть у Индийского океана.

До этого жена Петросяна раскритиковала женщин, приобретающих подделки дорогих брендов. Она заявила, что покупать фейки — это «позорно».

Пользователи Сети ее раскритиковали за такую позицию. Они напомнили Брухуновой, что та начала отстаивать свой титул иконы моды только после замужества с Петросяном.

Жена артиста не стала терпеть негатив, ответила обидчикам, а после отправилась в путешествие на Мальдивы. Отдыхать она уехала вместе с Петросяном.

Ранее стало известно, что юморист подал в суд на дочку от первого брака. Мужчина хочет, чтобы 56-летнюю Викторину Петросянц выписали из его квартиры в Москве.