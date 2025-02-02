Мокрый снег и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и Москве местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, по области местами умеренные, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Также в области местами прогнозируется налипание мокрого снега. При облачной погоде сохранится гололедица. Температура составит минус 1 — плюс 1 градус.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление ожидается 746 мм рт. ст.
В Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.