Мокрый снег и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:16

В Подмосковье и Москве местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, по области местами умеренные, сообщается на сайте Гидрометцентра.