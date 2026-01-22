Модернизация канализационной сети обеспечит развитие ОЭЗ «Кашира»
Фото - © Администрация г.о. Кашира
В городском округе Кашира успешно завершен капитальный ремонт важного инфраструктурного объекта — канализационной сети, которая обслуживает микрорайон Ожерелье, поселок Новоселки и резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кашира», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы выполнялись в 2025 году в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Канализационная сеть диаметром 800 мм, введенная в эксплуатацию в 1975 году, предназначалась для транспортировки хозяйственно-бытовых стоков от микрорайона Ожерелье и поселка Новоселки на городские очистные сооружения, расположенные в деревне Терново-1.
Физический износ труб делал невозможным подключение новых потребителей и увеличение объемов стоков.
Теперь же отремонтирован участок трубопровода протяженностью 2540 метров.
Что было сделано:
— проложены новые безнапорные трубопроводы из современных полиэтиленовых труб;
— установлены новые канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов;
— в колодцах обустроены железобетонные лотки и металлические лестницы для обслуживания.
Социальный и экономический эффект
Выполненный капитальный ремонт имеет высокую социальную значимость. Он позволил не только обеспечить стабильное и качественное канализование для почти 30 тысяч жителей округа, но и создал необходимые условия для развития Особой экономической зоны «Кашира».
Новая инфраструктура открывает возможности для подключения новых резидентов ОЭЗ, способствуя привлечению инвестиций и созданию рабочих мест в муниципалитете.
Кратко о проекте
Объект: Канализационная сеть от ООО «Агрокультура групп» до очистных сооружений «Терново-1».
Протяженность отремонтированного участка — 2540 погонных метров.
Год ввода в эксплуатацию после капитального ремонта — 2025.
Количество жителей, для которых улучшена услуга водоотведения — 29 851 человек.
Проект является наглядным примером того, как модернизация коммунального хозяйства напрямую влияет на качество жизни людей и экономическое развитие всей территории.