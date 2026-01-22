Модернизация канализационной сети обеспечит развитие ОЭЗ «Кашира»

сегодня в 19:00

В городском округе Кашира успешно завершен капитальный ремонт важного инфраструктурного объекта — канализационной сети, которая обслуживает микрорайон Ожерелье, поселок Новоселки и резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кашира», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы выполнялись в 2025 году в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Канализационная сеть диаметром 800 мм, введенная в эксплуатацию в 1975 году, предназначалась для транспортировки хозяйственно-бытовых стоков от микрорайона Ожерелье и поселка Новоселки на городские очистные сооружения, расположенные в деревне Терново-1.

Физический износ труб делал невозможным подключение новых потребителей и увеличение объемов стоков.

Теперь же отремонтирован участок трубопровода протяженностью 2540 метров.

Что было сделано:

— проложены новые безнапорные трубопроводы из современных полиэтиленовых труб;

— установлены новые канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов;

— в колодцах обустроены железобетонные лотки и металлические лестницы для обслуживания.

Социальный и экономический эффект

Выполненный капитальный ремонт имеет высокую социальную значимость. Он позволил не только обеспечить стабильное и качественное канализование для почти 30 тысяч жителей округа, но и создал необходимые условия для развития Особой экономической зоны «Кашира».

Новая инфраструктура открывает возможности для подключения новых резидентов ОЭЗ, способствуя привлечению инвестиций и созданию рабочих мест в муниципалитете.

Кратко о проекте

Объект: Канализационная сеть от ООО «Агрокультура групп» до очистных сооружений «Терново-1».

Протяженность отремонтированного участка — 2540 погонных метров.

Год ввода в эксплуатацию после капитального ремонта — 2025.

Количество жителей, для которых улучшена услуга водоотведения — 29 851 человек.

Проект является наглядным примером того, как модернизация коммунального хозяйства напрямую влияет на качество жизни людей и экономическое развитие всей территории.