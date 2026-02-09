Модель из Новосибирска предлагала Эпштейну услуги сибирских врачей

В рассекреченных документах Минюста США обнаружилась переписка, в которой модель из пригорода Новосибирска Дарья предлагала Джеффри Эпштейну услуги сибирских врачей и хвасталась связями в медицинской сфере в 2017–2019 годах, сообщает Om1 Новосибирск .

В материалах по делу Джеффри Эпштейна выявили переписку с моделью Дарьей из пригорода Новосибирска. Она была одним из основных контактов финансиста в России в 2017–2019 годах. Дарья занималась подбором девушек и организацией их поездок в Париж и Нью-Йорк.

Кроме этого, Дарья предлагала Эпштейну помощь в подборе врачей в Новосибирске.

«Медицина в России хорошая. Я помню, когда работала в «Хилтоне» в Новосибирске, много людей из Европы прилетали сюда на операции… Я знаю всех хороших врачей в Новосибирске, потому что моя мама — операционная медицинская сестра, и родители (имя засекречено) тоже врачи», — рассказала Дарья.

Также из переписки следует, что Дарья регулярно просила у Эпштейна деньги на личные нужды, такие как курсы английского языка или покупка посуды. Финансист, согласно документам, почти всегда соглашался на ее просьбы.

