МНПЗ нарастил поставки моторного топлива для северных регионов РФ

«Газпром нефть» на 20% увеличила объем поставок моторного топлива с собственных НПЗ в Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республику Саха (Якутия), передает пресс-служба компании.

По итогам прошлого года муниципальным и промышленным предприятиям, розничным сетям АЗС было отгружено более 320 тыс. т нефтепродуктов. Основу поставок составили автомобильные бензины, зимнее и арктическое дизельное топливо.

«Поставки качественных нефтепродуктов в регионы Севера России — одно из ключевых условий бесперебойной работы транспортных, муниципальных и промышленных предприятий. Поэтому важно к зимнему сезону, который часто сопровождается суровыми погодными условиями, сформировать необходимый запас моторных топлив с низкотемпературными свойствами. С учетом потребностей каждого конкретного региона „Газпром нефть“ ежегодно организует стабильные поставки бензина и дизельного топлива. Для эффективности этого процесса и соблюдения сроков отгрузки используются различные виды транспорта, включая речные и морские суда», — сказал директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.

Известно, что для доставки топлива с нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти» были задействованы железнодорожный, речной и морской транспорт. На всех этапах доставки осуществлялся непрерывный мониторинг качества и количества нефтепродуктов с помощью системы «Нефтеконтроль — Газпром нефть». Собственный цифровой сервис производит онлайн-контроль состояния топлива по более чем 20 параметрам.

«Благодаря современным установкам и технологиям Московский НПЗ выпускает экологичное топливо для любых климатических условий нашей большой страны. Зимнее дизельное топливо с низкотемпературными характеристиками производится на передовой комплексной установке переработки нефти „Евро+“. В ходе химической реакции меняется сама структура углеводородных соединений, что позволяет топливу выдерживать низкие температуры и не требует добавления присадок. Благодаря глубокой очистке сырья продукция превосходит требования экологического стандарта Евро-5», — резюмировал пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.