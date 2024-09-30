МНПЗ и Музей Победы рассказали о подвигах нефтяников в 1941 году

Историческое мероприятие приурочено к дате начала битвы за Москву в 1941 году. Образовательный проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Участники мероприятия, среди которых — школьники, студенты вузов, жители Капотни и ветераны МНПЗ, посетили площадку крупнейшего военно-исторического музея России. Программа включала посещение экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!», знакомство с представленными на ней артефактами, диорамами, архивными документами, образцами вооружения и тематическую лекцию известного военного историка Артема Драбкина.

Из рассказа специалиста гости мероприятия узнали, какую роль в успешной обороне столицы сыграла бесперебойная работа Московского НПЗ в самый разгар битвы.

«Наше мероприятие наглядно показывает нынешнему поколению, какое единство и мужество проявили наши предки. Тем, кто работает на заводах, мы помогаем глубже узнать историю своего предприятия и историю нашей страны. Битва за столицу является одним из переломных моментов в истории Великой Отечественной. Беспрецедентный героизм защитников города и слаженная работа тыла позволили добиться стратегической победы. Когда враг подошел к Москве, завод, не смотря на авианалеты, продолжил поставлять топливо для фронта, сохранил критически важное оборудование, технологии и ресурсы», — сказал заместитель генерального директора Музея Победы Федор Смуглин.

Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер добавил, что 83 года назад от того, как работало предприятие, зависел исход сражения, судьбы людей и будущее. Московский НПЗ ни на один день не останавливал выпуск продукции и снабжал фронт и тыл топливом.

«Это время потребовало от коллектива максимальной концентрации сил и мужества. Московский НПЗ чтит память героев, работников завода, которые совершили великий подвиг в тылу в годы Великой Отечественной войны. Мы бережно собираем и храним историю тех времен, воспоминания ветеранов; помогаем в восстановлении памятников. А главная цель и миссия современного завода, как и тогда, — быть оплотом энергетической надежности города и страны», — заключил Виталий Зубер.