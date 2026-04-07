Множество греющихся на солнце змей заметили на велотрассе в Подмосковье
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
В Подмосковье на велотрассе «Вело1» заметили огромное количество змей, решивших погреться на солнышке, сообщает «Москва с огоньком».
Очевидцы сфотографировали клубок черных змей на камнях и прошлогодней пожухлой траве.
Эти змеи не представляют опасности, если их не провоцировать и не тревожить. Но велосипедистам все же стоит быть осторожнее.
Ранее РИАМО рассказало о том, как избавиться от змей на дачном участке и не подпустить близко непрошеных «гостей».
