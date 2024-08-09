«МК»: бойцам ЧВК «Вагнер» под Курском даны особые полномочия

Бойцам ЧВК «Вагнер», прибывшим в Курскую область и вступившим в бой с ВСУ, даны особые полномочия, в том числе им могли приказать не брать пленных, сообщает МК.Ru .

В Курскую область были направлены тысячи бойцов группы «Вагнера». Отмечается, что их количество превышает численность вторгнувшихся на территорию РФ формирований ВСУ, которых, по официальным данным, 7 августа насчитывалось около 1 тыс. Также в Курскую область прибыли подразделения «Ахмат» и «Пятнашка».

Военный эксперт Антон Щепетнов отметил, что переброска опытных бойцов ЧВК «Вагнер» поможет эффективно противостоять противнику. Он напомнил, что свои навыки «вагнеровцы» показали при захвате Бахмута и Соледара.

По неофициальным данным, в Курской области бойцам группы был дан приказ не брать пленных. Об этом сообщил и Telegram-канал Condottiero, отметив, что добровольцам «было поручено не создавать обменный фонд».

Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Курскую область 8 августа. Они ведут бои с ВСУ под Суджей. Кроме того, на курском направлении работают группы спецназа «Ахмат» ВС РФ, в которых также есть ветераны ЧВК.