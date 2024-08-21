МК: боевой генерал-майор Дмитрий Древаль внезапно умер в московской квартире

Боевой генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль умер в квартире на улице Академика Анохина в Москве. Ему было 68 лет, сообщает « МК: срочные новости ».

Древаль служил в войсках 37 лет. Неоднократно ездил в зоны боевых действий. Также на протяжении непродолжительного времени занимал должность замглавы тылового обеспечения ВС РФ.

В мае 2024 года Древаль поссорился с таксистом. В результате потасовки, водитель автомобиля выстрелил отставному генерал-майору в ногу из травматического оружия. Травма была несмертельной, но подкосила здоровье офицера.

Ранее обвиненный в мошенничестве генерал-майор Иван Попов заявил о готовности вернуться в зону СВО. Это произошло после того, как Следком выяснил, что подписи на документах, из-за которых военачальника сделали фигурантом дела, поддельные.