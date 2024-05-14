В Москве таксист выстрелил в ногу генерал-майора, опаздывающего на футбол

Baza: в Москве слишком медленный таксист выстрелил в генерал-майора в отставке

В столице медленный водитель такси после словесного конфликта выстрелил в ногу генерал-майору Дмитрию Древалю, который торопился на просмотр футбольного матча, сообщает Baza .

Древаль служил в Вооруженных силах РФ 37 лет, получил несколько наград и дослужился до звания генерала. На днях военнослужащий вызвал такси, чтобы доставить свою супругу к детям. При этом Дмитрию важно было успеть до 19:00, так как в это время начинался футбольный матч между «Зенитом» и ЦСКА.

Но водитель такси встал в пробку и сильно опоздал. Офицер посадил жену в автомобиль, а затем «подколол» водителя слабым умением пользоваться навигатором. Таксист шутку не оценил и в ходе конфликта выстрелил Древалю в ногу из травматического пистолета.

Полицию вызвала жена генерал-майора. Таксист выкинул пистолет в кусты, однако в салоне автомобиля осталась гильза, которую нашли полицейские. Также они зафиксировали ранение на ноге офицера, который успел вытащить из авто кобуру.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. По словам водителя такси, травмат он случайно нашел на улице.