Мизулина: подростки хотят уехать после блокировки популярных онлайн-платформ

Ранее Роскомнадзор заблокировал интернет-сервис Roblox после того, как на там нашли запрещенные в РФ материалы, с которыми могли столкнуться дети.

«Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России», — отметила Мизулина.

Также она выразила беспокойство за будущее российских подростков. Глава Лиги безопасного интернета уточнила, что ее тревожит, с какими мыслями и чувствами дети будут жить дальше.

Недавно Мизулина показала письма родителей подростков после блокировки Roblox.

