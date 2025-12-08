Мизулина: подростки хотят уехать после блокировки популярных онлайн-платформ
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что русские подростки хотят покинуть РФ после блокировки популярных онлайн-платформ, сообщает «Царьград».
Ранее Роскомнадзор заблокировал интернет-сервис Roblox после того, как на там нашли запрещенные в РФ материалы, с которыми могли столкнуться дети.
«Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России», — отметила Мизулина.
Также она выразила беспокойство за будущее российских подростков. Глава Лиги безопасного интернета уточнила, что ее тревожит, с какими мыслями и чувствами дети будут жить дальше.
Недавно Мизулина показала письма родителей подростков после блокировки Roblox.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.