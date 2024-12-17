Миссия России в ООН призвала наказать виновных в подрыве генерала Кириллова

Первый зампостпреда миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что ответственные за убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника должны понести наказание, сообщает РИА Новости .

Полянский отметил, что Россия поднимет вопрос о совершенном в Москве теракте, в результате которого погибли военнослужащие, на заседании Совбеза ООН по Украине 20 декабря.

Он добавил, что ответственные за подрыв должны понести наказание. Кроме того, он призвал международное сообщество осудить данный теракт.

Утром 17 декабря около подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. В результате погибли Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело, в том числе по статье о теракте.

Агентство Reuters сообщило, что за подрывом Кириллова стоят Службы безопасности Украины (СБУ). Военкор Александр Коц также уверен, что к убийству генерала причастен Киев.