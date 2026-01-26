Мишустин назвал успешной реализацию народной программы в регионах

В ходе диалога с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что деятельность партии и кабинета министров в рамках народной программы полностью отражает интересы граждан и отвечает на их потребности. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Наиболее весомый итог работы правительства и партии за прошлый год — подготовка проекта бюджета, его корректировки. Поправки, которые были выдвинуты „Единой Россией“, позволили дополнительно выделить свыше 174 миллиардов рублей на ряд социально значимых направлений. Это в том числе усиление помощи семьям с детьми, участникам специальной военной операции, их семьям, близким и родным, ускорение капитального ремонта школ, обновление инфраструктуры в научных организациях, продолжение газификации, строительство дорог, благоустройство сельских территорий», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в процессе выполнения народной программы повсеместно открываются десятки поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов — объектов, которые напрямую улучшают качество жизни населения.

Кроме того, как продолжил председатель правительства, «Единая Россия» всесторонне поддерживает защитников Отечества и их семьи. Например, в прошлом году партия выступила инициатором пакета законов, расширивших социальные гарантии для участников СВО.

«Работа партии и правительства нацелена на положительные изменения в жизни людей в самых различных сферах, в транспортной, строительной, дорожной, в здравоохранении, в том числе и по повышению доступности лекарств для граждан по всей стране в каждом населенном пункте», — отметил Михаил Мишустин.

В качестве примера он привел законопроект о мобильных аптечных пунктах, разработанный депутатами и сенаторами и уже прошедший первое чтение. Правительство представило на этот документ положительный отзыв.

Премьер-министр также добавил, что активная работа ведется и в сфере миграционного законодательства.

Стоит отметить, что народная программа «Единой России» формируется на основе наказов избирателей и в соответствии с национальными целями, определенными президентом Владимиром Путиным.

Как ранее заявлял председатель партии Дмитрий Медведев, «Единая Россия» в основном завершила реализацию народной программы, с которой она победила на выборах в Госдуму в 2021 году. Он подчеркнул, что ключевыми задачами на текущий момент являются разработка новой народной программы и победа на предстоящих выборах в 2026 году.