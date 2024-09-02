Мишустин и Воробьев поздравили учеников и педагогов «Авиатики» с Днем знаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе посетили новый лицей «Авиатика» в Лобне, где поздравили учеников и педагогов с Днем знаний, а также осмотрели образовательное учреждение, где теперь будут учиться 220 школьников, а 330 детей — посещать детский сад, входящий в состав лицея.

Новый инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне построили в рамках реализации национального проекта. Теперь он входит в число крупнейших учебных заведений в регионе. В первый день учебного года лицей посетили Мишустин и Воробьев, где поздравили с Днем знаний учеников и педагогов.

«Андрей Юрьевич, скажу абсолютно искренне, что я поражен масштабами, скоростью и качеством работы, которую региональные власти провели по открытию лицея. Он потрясающий, современный. Здесь еще важно было подготовить персонал, сделать все лабораторные классы. Хочу поблагодарить в вашем лице всех коллег из Московской области, кто трудился над этим проектом», — сказал Мишустин.

Главы правительства и региона вместе осмотрели классы, столовую, спортивный и актовый залы, посетили библиотеку и ИТ-полигон.