Мишустин и Воробьев пообщались с учениками-волонтерами в ИТ-лицее «Авиатика»

Глава правительства России Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщались с учениками-волонтерами в библиотеке нового инженерно-технического лицея «Авиатика» в Лобне, сообщает правительство России в Telegram-канале .

В момент, когда Мишустин и Воробьев пришли в библиотеку, школьники, в числе которых волонтеры и члены «Движения первых», готовились к Международному дню грамотности. Дети рассказали премьер-министру и губернатору о том, что регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, а также помогают детским домам, приютам для животных и жителям дома престарелых.

Михаил Мишустин отметил, что Подмосковье во главе с Андреем Воробьевым внимательно относятся ко всем категориям граждан, в том числе к пенсионерам.

«Андрей Юрьевич и Московская область настолько внимательно относятся к престарелым гражданам. Мы с ним вместе посещали как-то раз их. Это же уникальная кладезь. <…> Сколько же у них знаний, сколько они помнят. Наши историческо-культурные корни — все это у этих людей. И мне кажется, что это было бы здорово, если бы вы почаще приходили и навещали тех, кто там живет (речь про дом престарелых в Лобне — Ред.)», — сказал Мишустин.

Глава правительства также поблагодарил школьников за то, что письмами поддерживают бойцов СВО и собирают для них помощь, пока те защищают Родину.

Ранее Мишустин и Воробьев посетили ИТ-полигон «Авиатики». Они пообщались со школьниками во время кружка по робототехнике.