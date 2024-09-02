Мишустин вместе с Воробьевым посетил ИТ-полигон «Авиатики» в Лобне

Глава правительства России Михаил Мишустин вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым посетил ИТ-полигон «Авиатики» в Лобне, где пообщался с учениками и педагогами, сообщает пресс-служба правительства РФ .

Мишустин и Воробьев посетили кружок по робототехнике, который проводится в учебном заведении на постоянной основе. Директор лицея Андрей Иванов отметил, что для «Авиатики» приобрели современные наборы для таких занятий, разработанные в МФТИ.

Мишустин отметил, что учебное заведение появилось в том числе благодаря губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Во-первых, это президентская программа. Во-вторых, вся страна работала на то, чтобы подарить ребятам такие удобные школы. 132 новые школы открылось в этом году. Одна из них — ваша. Здесь Андрей Юрьевич, который старался, делал все (чтобы лицей „Авиатика“ появился. — Ред.). Он мне давно говорил. Года 1,5 назад впервые рассказал про него (лицей. — Ред.)», — рассказал Мишустин.

Воробьев подчеркнул, что, в первую очередь, лицей построили потому, что об этом просили местные жители.