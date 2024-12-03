Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что в результате обстрелов ВСУ за прошедшую неделю погибли десять мирных жителей России, еще 55 пострадали, а 45 получили ранения, сообщает РИА Новости .

По его словам среди погибших есть один несовершеннолетний.

Он отметил, что в общей сложности по мирным целям на территориях РФ за неделю ВСУ выпустили не менее 1305 боеприпасов. При этом большая часть вооружений, по его словам, западного производства.

Ранее сообщалось, что ленный украинский боевик Владимир Горбатко пожаловался, что его обманом отправили в Курскую область.