Пленный боевик ВСУ пожаловался, что его обманом отправили в Курскую область

Пленный украинский боевик Владимир Горбатко пожаловался, что его обманом отправили в Курскую область. Он и его соратники не знали, что из учебного центра их пошлют в приграничный российский регион, видео с допроса публикует Минобороны РФ.

Горбатко узнал о том, что находится в Курской области только тогда, когда прибыл на позицию. Он не думал, что придется участвовать в активных боевых действиях. Мужчина считал, что ему поручат лишь охранять позицию.

Украинские командиры говорили Горбатко и соратникам, что они прибыли в Курскую область только на три дня. На протяжении этого времени солдатам ВСУ приходилось сидеть в окопах под дождем. Их ничем не снабжали.

Горбатко и сослуживцы попали в плен, когда их позицию захватили солдаты ВС РФ.

Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли 250 солдат в Курской области за сутки.