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Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли 250 боевиков в Курской области

За сутки украинские войска потеряли 250 боевиков в Курской области. Разгром противника в приграничном регионе РФ продолжается, сообщает Минобороны.

В Курской области российские войска вывели из строя танк и боевую машину пехоты. Также уничтожены четыре миномета.

Помимо этого, выведены из строя две бронированные машины и две обычные. Один украинский боевик сдался в плен.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения солдат ВСУ в Курской области. Боевики пытались малыми группами сменить позиции в регионе.