Минцифры разработало второй пакет мер по противодействию мошенникам

Минцифры РФ подготовило второй комплекс мер для борьбы с мошенниками, который направлен на повышение уровня защиты граждан. Документы с описанием этих мер опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Разработаны и размещены для общественного обсуждения соответствующие законопроекты», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что инициативы направлены на повышение уровня защиты граждан от кибермошенников.

Так, предлагается закрепить на законодательном уровне способы восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах» при его блокировке из-за действий злоумышленников. Доступ можно будет получить с помощью биометрии, через сайт банка, национальный мессенджер или МФЦ. Также на платформе появится единая система согласий для просмотра и управления разрешениями на обработку персональных данных.

Минцифры предложили усилить сотрудничество банков и операторов связи через систему «Антифрод» для более эффективной координации действий. Будет создан механизм возмещения ущерба гражданам за похищенные мошенниками средства с мобильного счета в случае бездействия оператора. Если банк не принял мер после предупреждения оператора о подозрительных действиях, то возместить ущерб от хищения средств должна кредитная организация.

Ранее стало известно, что россиянина впервые задержали по подозрению в мошенничестве в мессенджере MAX. Аферисты убедили женщину перевести им 444 тыс. рублей.