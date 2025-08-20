сегодня в 15:49

Россиянина впервые задержали по подозрению в мошенничестве в мессенджере MAX

Российские правоохранители задержали подозреваемого в пособничестве зарубежным мошенникам, которые обманули жительницу Курска на 444 тыс. рублей, позвонив ей через мессенджер МАХ. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, неизвестные позвонили жительнице Курска через МАХ. Они представлялись сотрудниками различных государственных органов и убедили женщину перевести им 444 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Правоохранители вычислили россиянина, который был посредником при переводе денежных средств злоумышленникам. Им оказался житель города Шахты Ростовской области.

Мужчину задержали, ему собираются избрать меру пресечения. Также правоохранители установили личности остальных мошенников, предпринимаются меры к их задержанию.

Волк уточнила, что денежные средства, которые женщина переводила мошенникам, были заблокированы на счете. Злоумышленникам не удалось фактически их получить. После окончания следствия потерпевшей вернут ее деньги.

