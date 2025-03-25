Минцифры пообещало помощь близким погибших из-за атаки ВСУ журналистов

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что Минцифры России готово оказать поддержку близким погибших в зоне СВО российский журналистов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Мы готовы оказать всю необходимую поддержку родным и близким журналистов в этот тяжелый период. Такие трагедии не должны случаться», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели военкора газеты «Известия» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. О гибели российских журналистов стало известно 24 марта от редакций, в которых они работали.

Кроме того, корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен при атаке ВСУ в ЛНР, он был вместе с погибшими оператором телеканала Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели.

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов пострадал в результате атаки ВСУ в Курской области.