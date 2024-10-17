Минтруд предложил ввести добровольные социальные взносы для самозанятых

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило провести эксперимент, в рамках которого вводится социальное страхование для самозанятых в случае временной нетрудоспособности, сообщает РБК со ссылкой на « Ведомости ».

Соответствующий законопроект представили на обсуждение общественного совета при Минтруде в сентябре. Его планируют внести в правительство уже в октябре.

В рамках эксперимента самозанятые смогут добровольно уплачивать социальные страховые взносы в случае своей временной нетрудоспособности. Ежемесячный платеж будет 1344 руб. или 1920 руб. в зависимости от размера выбранной страховой суммы.

Эксперимент предлагается запустить 1 января 2026 года, а завершить — 31 декабря 2028 года. Для участия необходимо будет подать заявление в страховую компанию. Если самозанятый пропустит взнос или уплатит его не в полном объеме, договор перестанет действовать.

Ранее стало известно, что в РФ проиндексируют пособие по безработице на 7,3% в 2025 году. Таким образом, его максимальный размер увеличится до 14,742 тыс. рублей.