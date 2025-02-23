Минтруд пояснил ситуацию с дополнительными выходными к праздникам

Минтруд: регионы и компании могут ввести дополнительные выходные

Российские регионы и компании могут самостоятельно вводить дополнительные выходные к праздникам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтруде.

Органы государственной власти региона вправе самостоятельно объявлять в субъекте РФ дополнительные нерабочие дни. Оплата труда при этом по необходимости производится за счет местных бюджетов.

Эта норма касается и религиозных праздников, уточнили в ведомстве.

Работодатели также имеют право за свой счет ввести собственные дни отдыха на основании коллективных договоров или внутренних нормативных актов.

Ранее в Минтруда рассказали об отдыхе в майские праздники.