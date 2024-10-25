Минпросвещения призвало не распространять в Сети видео с квадроберами

В пресс-службе Минпросвещения посоветовали не распространять в Сети видео и фото с квадроберами. По мнению ведомства, такой контент и чрезмерное информирование общества служит пропагандой этого явления, сообщает РБК .

«Вред может принести само распространение видео и фото о квадробинге, провоцирующее детей и подростков на подражание», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в Минпросвещения отметили, что не отправляли методических рекомендаций по ведению в учебных заведениях профилактических занятий на тему квадробинга.

Ранее в петербургском ЗакСе обсудили проблему охватившего страну движения. Депутат Всеволод Беликов заявил, что шумиха вокруг этого явления делает его еще более популярным среди детей.

Лектор Российского общества «Знание», преподаватель технологического колледжа Аллан Усаров считает, что стремление современных российских квадроберов подражать животным — это зооморфизм, тянущийся из древности. В качестве примера он привел берсеркеров у викингов и воинов-ягуаров у ацтеков.

Квадроберы — это модная молодежная субкультура, к которой себя относят в основном дети и подростки от 9 до 14 лет. Они занимаются спортивным бегом и прыжками на четвереньках, носят маски различных животных.