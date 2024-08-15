сегодня в 14:05

ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Торецка, Воздвиженки, Гродовки, Новгородского, Калинова, Нелеповки и Миролюбовки в ДНР. Также российские бойцы отразили 7 атак украинской армии.

Противник потерял до 470 бойцов, американскую боевую машину Bradley и бронированную машину MaxxPro, а также 2 автомобиля и гаубицу Д-30.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Лисичное в ДНР. Также ВС РФ успешно взяли штурмом позиции военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области.