сегодня в 14:08

В течение суток российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ в населенных пунктах Дружба, Торецк, Розовка, Нелеповка, Заветное и Гродовка в ДНР. Также ВС РФ отразили четыре контратаки украинской армии.

За сутки противник потерял до 635 военнослужащих и военную технику: американский танк Abrams, американскую БМП Bradley, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и гаубицу М119.

Тем временем российские бойцы успешно взяли штурмом позиции военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области. Штурмовики группировки войск «Север», тесно работая с разведчиками, выявили украинских солдат, которые разместились в лесополосе.