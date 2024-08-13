Российские войска освободили село Лисичное в ДНР
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Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Лисичное в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В течение суток российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ в населенных пунктах Дружба, Торецк, Розовка, Нелеповка, Заветное и Гродовка в ДНР. Также ВС РФ отразили четыре контратаки украинской армии.
За сутки противник потерял до 635 военнослужащих и военную технику: американский танк Abrams, американскую БМП Bradley, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и гаубицу М119.
Тем временем российские бойцы успешно взяли штурмом позиции военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области. Штурмовики группировки войск «Север», тесно работая с разведчиками, выявили украинских солдат, которые разместились в лесополосе.