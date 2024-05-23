Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник ВСу над Татарстаном

сегодня в 14:51

Дежурная система противовоздушной обороны (ПВО) в четверг обнаружила и ликвидировала украинский беспилотник украинских сил над территории Республики Татарстан, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Инцидент произошел около 14:00 по Москве. Попытка киевских властей совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Ранее жители Нижнекамска заявили об атаке двух беспилотников самолетного типа на город. Один из дронов был сбит системой ПВО.

Также в аэропортах Нижнекамска и Казани были введены временные ограничения на полеты. В настоящее время ограничения на работу аэропортов сняты.