Росавиация: ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

Аэропорты Казани и Нижнекамска вернулись к штатной работе после снятия ограничений, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Временные ограничения на работу аэрогавани в Казани сняли в 14:05, в Нижнекамске — в 14:15. До этого аэропорты не принимали и не отправляли рейсы.

Такие меры вводились для обеспечения в регионе безопасности полетов. За время их действия на запасные аэродромы вместо Казани ушли 8 самолетов, вместо Нижнекамска — 2 воздушных судна.

Как заявили в Минобороны РФ, около 14:00 в небе над Татарстаном был сбит беспилотник. Ранее из-за угрозы атаки БПЛА в вышеуказанных городах прошла массовая эвакуация сотрудников с предприятий.