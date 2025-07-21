Минобороны РФ предложило увеличить оклады военным и силовикам на 7,6%

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Минобороны РФ подготовило проект постановления о повышенной индексации денежного довольствия для военных и правоохранителей. Документ опубликован на на портале официального публикования правовых актов.

Проект постановления предусматривает повышение денежного довольствия для военнослужащих и сотрудников силовых структур с 1 октября 2025 года. Вместо ранее запланированных 4,5% Минобороны предлагает индексацию на 7,6%, что существенно превышает прогнозируемый уровень инфации.

Инициатива затронет широкий круг лиц — от военнослужащих по контракту и призыву до сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП и других правоохранительных ведомств.

Особое внимание уделяется окладам по воинским должностям и званиям, которые составляют основу денежного довольствия.