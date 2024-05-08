Минобороны РФ показало уничтоживший украинский БПЛА истребитель Су-30

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Военнослужащим России удалось уничтожить беспилотник Украины, который противник пытался направить в зону ответственности группировки войск «Восток», сообщает Минобороны РФ в Telegram .

На опубликованных кадрах российский военнослужащий осматривает истребитель Су-30СМ, проверяет его готовность к выполнению боевой задачи, затем поднимает в воздух.

На последних секундах ролика видно, как российский истребитель наносит удар по вражеской цели. Беспилотник был успешно уничтожен.

Ранее Украина атаковала село Малиновка в Белгородской области с помощью дрона. Жертв среди населения региона нет, взрыв нанес повреждения грузовику.