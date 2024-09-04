Минобороны РФ подтвердило ракетные удары по Полтаве и Львову

Министерство обороны РФ подтвердило удары по Полтаве и Львову, в результате которых были поражены все назначенные объекты. Об этом говорится в соответствующем сообщении пресс-службы ведомства.

Во вторник ВС РФ нанесли высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Там велась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы. Руководили ей иностранные инструкторы.

Кроме того, в центре проходили подготовку операторы БПЛА, участвующие в нанесении ударов по гражданским объектам на территории РФ.

В среду утром российская армия ударила по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности, в том числе комплексами «Кинжал» и беспилотниками.

На заводах, по которым был прилет, осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ. Как отметили в ведомстве, цели удара были достигнуты, все объекты поражены.

Ранее Times назвала удар ВС РФ по центру ВСУ в Полтаве одним из сильнейших с 2022 года. А эксперты посчитали его успех настоящим «военным джекпотом».