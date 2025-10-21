Минобороны предложило изменить порядок предоставления жилья военнослужащим

Документ, одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности 20 октября, предусматривает сохранение единоразового права на бесплатное жилье, но позволяет претендовать на увеличение площади при вступлении в брак или рождении детей.

Инициатива разработана во исполнение постановления Конституционного суда, признавшего действующий порядок неконституционным после жалобы подполковника Юлии Митрофановой, которой отказали в жилье из-за ранее полученной квартиры как вдовы военнослужащего.

Проект устанавливает учетную норму площади в 15 кв. м на человека и закрепляет право на повторное получение жилищных гарантий для военных, ранее получавших жилье как члены семей других военнослужащих.

Эксперты отмечают, что законопроект решает часть системных проблем, унаследованных с советского времени, но его эффективность будет зависеть от подзаконных актов и правоприменительной практики. По оценкам специалистов, документ требует дальнейшей доработки с учетом нюансов обеспечения жильем разных категорий военнослужащих.