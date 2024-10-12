Минобороны показало плановое патрулирование Су-35с на курском направлении
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В приграничных районах Курской области состоялось плановое патрулирование территорий, которое выполнили летчики Су-35с, сообщает Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах военнослужащие сначала показали боевую технику, потом продемонстрировали взлет и непосредственное патрулирование вверенной территории.
«В ходе выполнения боевых задач экипажи Су-35с отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации», — говорится в сообщении ведомства.
Экипаж Су-35с также прикрывал вертолеты армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. Российские военнослужащие продолжают вытеснять врага из Курской области и постепенно достигают поставленных задач на СВО.