Минобороны: Киев готовит провокацию на Курской АЭС, ответ России будет жестким

Ответ России будет жестким в случае удара Вооруженных сил Украины по Курской атомной электростанции (АЭС), сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, целью этой провокации является обвинение России в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины.

В министерстве подчеркнули, что расценивают действия киевского режима при поддержке западных покровителей, как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН «О борьбе с актами ядерного терроризма».

В ведомстве предупредили, что в случае начала реализации Киевом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Украиной провокаций на курской АЭС, а также не допустить нарушения ядерной безопасности, результатом которой может быть масштабная техногенная катастрофа в ЕС.