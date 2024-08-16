Военкор Марат Хайруллин и координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщили РИА Новости , что ВСУ под кураторством западных спецслужб, в основном британских, готовят атаку на Курскую и Запорожскую АЭС.

По данным Хайруллина, киевский режим уже доставил в город Желтые Воды Днепропетровской области спецбоеголовки, которые будут использовать для удара по местам хранения отработавшего топлива АЭС.

Лебедев же сообщил, что в Сумы и Запорожье съехалось большое количество иностранных журналистов. Все они собираются в вышеуказанных территориях из-за подготовки Киева на АЭС.

В российском силовом ведомстве РИА Новости заявили, что Киев планирует использовать при атаке на атомные объекты боеголовки с радиоактивным веществом.