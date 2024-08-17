Может быть масштабная катастрофа в ЕС: Захарова о подготовке атаки ВСУ на АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Украиной провокаций на курской АЭС, а также не допустить нарушения ядерной безопасности, результатом которой может быть масштабная техногенная катастрофа в ЕС. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Она напомнила, что поступают данные о готовящемся Киевом нападения на Курскую АЭС.

«Такие действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что в мире должны понимать, какую опасность для Европы представляет неонацистский киевский режим. Украина предпринимает попытки запугивания и террора в отношении регионов и мира в целом, поэтому такие действия должны быть решительно пресечены совместными усилиями международного сообщества.