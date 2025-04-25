Минюст добавил в реестр иноагентов артиста Обломова и журналиста Смагина

Минюст РФ пополнил реестр иноагентов артистом Василием Гончаровым* (Васей Обломовым) и журналистом Никитой Смагиным*. Об этом сообщается на сайте ведомства .

Вася Обломов* публиковал фейки о действиях органов публичной власти РФ, выступал против СВО. Также Гончаров* распространял сообщения иноагентов, живет не в России.

Смагин* публиковал фейки о действиях органов власти РФ и проводимой политике, распространял материал иноагентов и нежелательных организаций. Также он сотрудничает с иностранными организациями.

Ранее Минюст РФ признал блогера Александра Шпака* иноагентом.

*Внесены Минюстом в реестр иноагентов.