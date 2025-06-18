Минэкологии Подмосковья через суд взыскивает плату за негативное воздействие

Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску Минэкологии региона к предприятию, которое производит пластиковую упаковку. Предметом спора стала задолженность общества по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду. Рассмотрев обстоятельства дела, суд вынес решение взыскать с предприятия почти 280 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Негативное воздействие является платным в силу действующего законодательства.Хочу напомнить, что из поступивших сумм финансируются природоохранные мероприятия, что является критически важным для состояния окружающей среды и благополучия людей. Поэтому мы усиливаем претензионную работу с должниками. С начала года выиграно уже шесть подобных процессов, еще ряд исков находится на рассмотрении. Я призываю всех, кто эксплуатирует источники негативного воздействия, быть законопослушными и своевременно компенсировать такое воздействие. Это в интересах всего населения Подмосковья», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Минэкологии напоминает, что в силу статьи 16 закона «Об охране окружающей среды», плата за негативное воздействие на окружающую среду взымается за следующие его виды:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;

сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.