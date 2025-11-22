Миллиарды рублей: названа сумма, которую россияне тратят на видеоигры за год

АКИ: россияне тратят 380 млрд рублей в год на видеоигры

Российские граждане ежегодно приобретают видеоигры на сумму 380 млрд рублей. Об этом заявила гендиректор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова, сообщает газета «Ведомости» .

По ее словам, 80% от этой суммы (320 млрд рублей) приходится на жителей столицы.

Агамова отметила, что видеоигры сегодня вышли за грань обычной формы развлечения и превратились в целую платформу, которая может продвигать истории, смыслы и продукты. Она привела в пример Индонезию, где игры используются в первую очередь как аналог социальной сети.

Она добавила, что цифровой контент и современные игровые форматы распространяются достаточно быстро и влияют на аудиторию, формируя новые модели потребления досуга.

