Миграционная обстановка в Ленинском округе остается стабильной

В Ленинском городском округе наблюдается стабильная миграционная обстановка. На миграционном учете в муниципалитете стоят около 30 тыс. иностранных граждан. Причем количество вновь прибывших несколько уменьшилось по сравнению с прошлым 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

«Сотрудники полиции Ленинского округа регулярно проводят мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства — проверяют строительные площадки, хостелы, гостиницы, квартиры, в которых зарегистрированы иностранные граждане. На основании проверок составляются административные протоколы как на самих иностранцев, так и на юридических лиц, допустивших нарушения. А в отношении собственников квартир, в которых числятся, но не проживают мигранты, возбуждаются уголовные дела о незаконной миграции», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому городскому округу Юрия Георгиева.

Он добавил, что адреса, по которым выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет, ежедневно проверяют участковые уполномоченные полиции, в том числе на контроле — частный жилой сектор.

По его словам, работодатель, нанимающий граждан другой страны, в течение трех рабочих дней должен заключить с ними трудовой договор и уведомить территориальный орган по учету миграции. В случае выявленных нарушений, работодателю грозит штраф от 400 тыс. до миллиона рублей за одного нелегального мигранта.