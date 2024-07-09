Мигранты «ногами» зарабатывают, как программисты мозгами

В России зарплата курьеров-мигрантов выросла в июне на 23% и сравнялась с доходами в IT-сфере, пишет НСН .

Зарплаты трудовых мигрантов на доставке выросли с 120 тысяч в декабре до 155 тысяч рублей в июне.

«Рост зарплат связан с возрастающей гонкой зарплат в сферах, страдающим кадровым голодом. Трудовые мигранты на курьерских должностях стали зарабатывать наравне с IT-специалистами на начальных и средних позициях», — сообщил изданию глава компании «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Как считает специалист, по уровню дефицита работников можно сравнивать службы доставки и IT-отрасль. Работодатель в этих отраслях ведет себя не активно, и это влияет на рынок труда, уточнил Кладов.

Ранее сообщалось, что мигранты при приеме на работу в подмосковную службу такси не смогли ответить на примитивные вопросы по дорожным правилам.